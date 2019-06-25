خصوم بنشماش يعقدون المؤتمر في شتنبر.. قيادي: لدى بنشماش مهلة شهرين للتنحي

حسم قادة تيار المستقبل الذي يسعى إلى الإطاحة بحكيم بنشماش من حزب الأصالة والمعاصرة، الترتيبات الأخيرة لتحركاتهم. اجتماع عقد اليوم للتيار، قرر عقد المؤتمر الرابع للحزب في شهر شتنبر المقبل، يومي 26 و27. كما سيعقد اجتماعا تنظيميا موسعا يوم السادس من شهر يوليوز المقبل في مدينة بني ملال.

مصدر حضر الاجتماع قال ل”اليوم 24″، إن الأمور “انتهت” بالنسبة لما يجب فعله إزاء الوضع الحالي في الحزب، موضحا أن “الأمين العام الآن أمام خيارين: إما أن يتنحى بإرادته، وإما أن تتم تنحيته، وله في ذلك مهلة شهرين”.

بنشماش من جانبه مازال مصمما على الطعن في إجراءات التيار المناهض له، لكنه أجل اجتماعا للمكتب الفيدرالي بداية هذا الاسبوع كان منتظرا أن ينظر في مشروع تقرير جديد للجنة الأخلاقيات، يتضمن عقوبات جديدة ضد خصوم الأمين العام.