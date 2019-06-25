هيرفي رونار يتفاعل مع صورة الطفل ريان 

نشر الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الاثنين، صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، للطفل التطواني ريان، خلال مباراة “أسود الأطلس”، أمس الأحد، ضد ناميبيا.

ووجه رونار عبر الصورة المذكورة شكره للجماهير المغربية على مساندة لاعبي المنتخب، قائلا في تدوينة أرفقت صورة ريان وأبيه “كل الشكر للجمهور المغربي على الدعم بعد هذا الفوز المهم على حساب ناميبيا”.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مع صورة ريان الذي أذرف الدموع لحظة عزف النشيد الوطني، في مواجهة الأمس، بين “الأسود” والمنتخب الناميبي، والتي انتهت بتفوق النخبة الوطنية بهدف دون رد.

وتصدر المنتخب الوطني، المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط مناصفة مع منتخب كوت ديفوار، الفائز هو الآخر، اليوم الاثنين، على جنوب إفريقيا بهدف نظيف.