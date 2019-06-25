فرنسا: تغريم مسلمات بسبب "البوركيني"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - غرمت الشرطة الفرنسية، يوم الإثنين، عشر نساء مسلمات، إثر إقدامهن على دخول المسبح البلدي في مدينة غرونبول، بزي السباحة الشرعي "البوركيني"، الذي ارتدته النساء تلبيةً لدعوةَ مؤسسةِ "ألينس سيتويين" المدافعة عن حقوق النساء، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وستدفع كل واحدة من النساء العشر 35 يورو، جراء هذه الخطوة، رغم تلقّيهنّ دعم المتواجدين في المسبح.
وقال النائب البرلماني عن حزب الجمهوريين، إيريك كيوتي، في تغرية في موقع "تويتر"، إن "فرنسا المتساوية بين النساء والرجال، لا مكان فيها للبوركيني".
وأضاف كيوتي أن "خطوة الناشطات المسلمات تعني الوقوف ضد الجمهورية.. لن أقبل بهذا أبدا".
بدوره، وصف حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، في بيان صادر عنه، نفس الخطوة بـ"الاستفزاز الإسلامي".
وفي 26 أغسطس/إب 2016، علق مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد، قرارات حظر السباحة بـ"البوركيني"، الصادرة عن بعض البلديات، في شواطئ البلاد، وذلك على إثر دعوى رفعتها منظمات المجتمع المدني الإسلامية لدى المجلس.
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