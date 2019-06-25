انفجار عبوة صوتية ورمانة يدوية في منطقتين بكركوك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة صوتية انفجرت مساء اليوم في منطقة رأس دوميز بكركوك، من دون وقوع اية اصابات".

واضاف المصدر ان "رمانة يدوية انفجرت بالقرب من كلية اصول الدين على طريق كركوك بغداد، دون وقوع اية اصابات".



يذكر ان عناصر في تنظيم "داعش" ينفذون بين فترة واخرى هجمات وعمليات ارهابية تستهدف المدنيين وعناصر الاجهزة الامنية في المناطق الامنه، حيث توقع قتلى وجرحى في صفوفهم.