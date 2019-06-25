'داعش' يقتل ثلاثة مدنيين في ناحية تابعة لكركوك

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن ثلاثة مدنيين قتلوا بهجوم لـ"داعش" في ناحية بكركوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر في تنظيم داعش هاجموا ثلاثة مدنيين من اهالي قرية الوردية التابعة لناحية العباسي في كركوك، ما ادى الى مقتلهم في الحال".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث الى الطب العدلي".
يذكر ان عناصر في تنظيم "داعش" ينفذون بين فترة واخرى هجمات وعمليات ارهابية تستهدف المدنيين وعناصر الاجهزة الامنية في المناطق الامنه، حيث توقع قتلى وجرحى في صفوفهم.
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث الى الطب العدلي".
يذكر ان عناصر في تنظيم "داعش" ينفذون بين فترة واخرى هجمات وعمليات ارهابية تستهدف المدنيين وعناصر الاجهزة الامنية في المناطق الامنه، حيث توقع قتلى وجرحى في صفوفهم.
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