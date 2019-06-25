خاص بالصوت.. جمال بلماضي يعدد فوائد الفوز على كينيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يرى جمال بلماضي المدير الفني لـمنتخب الجزائر أن "الخضر" حققوا عدة فوائد من الفوز على كينيا بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا.

وقال بلماضي، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "من الجيد أن نسجل هدفين من دون أن يتلقى مرمانا أي هدف".

وأضاف: "نحن بصدد العودة بقوة، ومن المهم أن يحترمنا الجميع في أفريقيا".

يذكر أن الجزائر تتواجد في المجموعة الثالثة رفقة السنغال وكينيا وتنزانيا.