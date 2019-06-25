تناحر بصفوف المليشيا يقتل 9 حوثيين في إب اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي قيادي حوثي بارز و8 من مرافقيه حتفهم، الإثنين، في اشتباكات مع مسلحين آخرين من المليشيا الانقلابية، في محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية نقلاً عن مصادر محلية إن اشتباكات عنيفة نشبت بين عناصر موالية للقيادي الحوثي عبدالحافظ السقاف الذي عينته المليشيا مديراً لأمن محافظة إب، والقيادي الحوثي إسماعيل عبدالقادر سفيان النهام، المعيّن وكيلاً للمحافظة ذاتها.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات التي جرت في مدينة إب، أسفرت عن مقتل القيادي النهام مع 8 من مرافقيه، ومقتل آخرين يتبعون القيادي الحوثي السقاف، مشيرةً إلى أن الاشتباكات تسببت في إغلاق معظم شوارع المدينة.

يشار إلى أن قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تلجأ للاقتتال فيما بينها بشكل مستمر، جراء الانقسامات الحادة التي تعصف بها، على خلفية خلافات حول النفوذ والموارد المالية في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها.