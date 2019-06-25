البرهان يستلم رسالة دعم للسودان من رئيس إريتريا

تسلم رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الإثنين، رسالة من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، تتعلق بدعم ومؤازرة أسمرة للخرطوم، خلال الفترة الانتقالية.



والتقى البرهان، في مكتبه، القيادة العامة للجيش السوداني، وفداً إريترياً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية عثمان صالح، الذي وصل الخرطوم في زيارة رسمية في وقت سابق، الإثنين.

وقال مستشار الرئيس الإريتري للشؤون السياسية إيماني قبراب: "إن وزير الخارجية الإريتري جاء حاملاً رسالة من الرئيس أفورقي لرئيس المجلس العسكري تتعلق بدعم ومؤازرة إريتريا للسودان في المرحلة الانتقالية".

وأضاف: "إن إريتريا لديها ثقة تامة في قدرة الشعب السوداني على إيجاد حلول لقضاياه.. ونحن مع الشعب السوداني في هذه المرحلة الانتقالية التاريخية وعندنا اطمئنان بتجاوز السودان لجميع العقبات حتى يصل إلى بر الأمان".

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وأشار إلى أن التغيير في السودان في الوقت الحاضر يفتح باباً واسعاً لتطوير علاقات البلدين، باعتبار الدور التاريخي للسودان في المنطقة.

وشملت لقاءات الوفد الإريتري نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو "حيدتي"، والفريق الركن شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس.

وهذه هي الزيارة الثانية لوزير خارجية إريتريا إلى السودان، خلال شهر؛ حيث وصل إلى الخرطوم يوم 19 مايو/أيار الماضي، منهياً قطيعة استمرت نحو 18 شهراً بين البلدين.

وفي يوم 14 يونيو/حزيران الجاري، زار رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان إريتريا لأول مرة منذ صعوده للسلطة تلبية لدعوة من الرئيس أسياس أفورقي.

وأفضت محادثات الجانبين إلى إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ فبراير/شباط 2018، وتسهيل حركة مواطني الدولتين.

وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا في فبراير/شباط 2018، بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود، نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.