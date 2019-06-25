سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 24 يونيو 2019

واصل سعر الدولار في مصر، اليوم الإثنين، الاستقرار النسبي لليوم الثاني في البنوك وشركات الصرافة أمام الجنيه المصري، وبلغ متوسط سعر الدولار 16.65 جنيه للشراء مقابل 16.74 جنيه للبيع، وفق متعاملين.

وشهد سوق النقد المصري خلال الفترة الأخيرة موجة تراجعات للدولار، وبلغت أكثر من جنيه واحد و10 قروش منذ بداية 2019.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك التعمير والإسكان ومصر إيران والتعمير والإسكان ومصر والإسكندرية والشركة المصرفية العربية وبيريوس والمصري الخليجي والمصري لتنمية الصادرات والأهلي اليوناني والعربي الأفريقي وكريدي أجريكول والبركة.

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار وبلغ عند الشراء 16.71 جنيه، مقابل 16.75 جنيه للبيع، وفق بيانات المصرف.

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وكما استقر سعر الدولار في البنك التجار الدولي مصر -أكبر بنوك القطاع الخاص- عند 16.64 جنيه للشراء مقابل 16.74 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك المصرف المتحد.

وتوقعت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية في مذكرة بحثية أصدرتها أمس الأحد، إن الجنيه المصري سيبقى مرتبطا إلى حد كبير بتدفقات المحافظ الاستثمارية الأجنبية.

وأرجعت الشركة ارتفاع قيمة الجنيه مؤخرا أمام الدولار إلى تدفقات تجارة الفائدة. وترى إتش سي أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سيبقى مستقرا خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل أن يتراجع خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل سعر الدولار في المتوسط إلى 17.43 جنيه في 2020/2019، و18.25 جنيه في 2021/2020.

وزاد متوسط سعر شراء اليورو للشراء ليبلغ 18.81 جنيه مقابل 19.05 جنيه للبيع، كما ارتفع متوسط سعر شراء الإسترليني إلى 21.09 جنيه مقابل 21.37 جنيه للبيع.

وبالنسبة لمستويات سعر صرف العملات العربية، بلغ متوسط سعر الريال السعودي عند 4.42 جنيه للشراء مقابل 4.46 جنيه للبيع، وبلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 4.53 جنيه مقابل 4.56 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 54.75 جنيه وتراجع سعر البيع ليسجل 55.25 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك الأهلي المصري.