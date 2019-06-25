المعسكرات الصيفية للحوثيين.. جريمة حرب بحق أطفال اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مخطط إرهابي تنفذه مليشيا الحوثي في اليمن، عبر 88 مركزا صيفيا في مناطق سيطرتها، جهزتها المليشيا على مدى 3 أسابيع، لعمليات حشد واسعة لمقاتلين جدد، وارتكاب جريمة حرب عبر تجنيد الأطفال، للزج بهم ليكونوا دروعا بشرية على جبهات القتال، كوقود ومحارق لتنفيذ أجنداتها الطائفية.

المليشيا تحاول غرس ثقافة الموت والكراهية، ونشر سموم الأفكار والصرخة الحوثية في عقول أطفال اليمن، لتسير على خطى تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.