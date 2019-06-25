انت الان تتابع ترامب يقول إنه بعث رسالة "ودية" لزعيم كوريا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه بعث "رسالة ودية للغاية" إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ردا على تهنئة بعث بها كيم إليه الأسبوع الماضي بمناسبة عيد ميلاده.

ويأتي تبادل الرسائل في الوقت الذي ما زال فيه الخلاف قائما بين البلدين بشأن مستقبل برنامج كوريا الشمالية النووي وقبل توجه ترامب يوم الأربعاء في جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية.

وقال ترامب إن الرسالة التي تلقاها الأسبوع الماضي من كيم تضمنت تهنئة بعيد ميلاده.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان "إن المراسلات بين الزعيمين مستمرة".

وعلى الرغم من التوترات بشأن طموحات بيونجيانج النووية، يؤكد ترامب أن علاقته بكيم طيبة. وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي يوم الأحد إنه يأمل أن تؤدي رسالة بعث بها ترامب إلى كيم إلى تمهيد الطريق أمام استئناف المحادثات النووية المتوقفة.

وقال ترامب للصحفيين خلال مناقشته فرض عقوبات جديدة على إيران إن "كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل باهر".