مجلس الأمن يدين الهجمات على ناقلات النفط ويعتبرها تهديدا جديا للأمن

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

دان مجلس الأمن الدولي الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في خليج عمان، واعتبرها تهدد أمن المنطقة بشكل جدي.

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وطلبت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مغلقة بشأن إيران، في مذكرة وزعتها بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة.

وأكد دبلوماسيون أمريكيون أنهم ينوون “إحاطة المجلس بشأن آخر المستجدات بخصوص إيران وتقديم مزيد من المعلومات عن التحقيق في الهجوم على ناقلات النفط في الخليج”.

وتصاعد التوتر في المنطقة إثر استهداف ناقلتين في خليج عمان الأسبوع الماضي من قبل جهة مجهولة واتهام الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية لإيران بالوقوف وراء حادث هو الثاني من نوعه خلال شهر، فيما ترفض طهران بشدة هذه الاتهامات.