بالأسماء.. مقتل 5 من عناصر القاعدة بقصف جوي أمريكي في البيضاء

لقي 5 من عناصر تنظيم القاعدة مصرعهم في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بغارات جوية لطائرة أمريكية من دون طيار في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن طائرة أمريكية من دون طيار نفذت ثلاث غارات على تجمع لعناصر التنظيم في عزلة الجماجم في مديرية ذي ناعم.

وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن مصرع خمسة من أعضاء التنظيم هم:

الخضر الطيابي

عبدالرحمن الطيابي

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سالم الوحيشي

علي عبده الوحيشي

شخص خامس يدعى الملاحي

وقتلت الطائرات الأمريكية المسيرة المئات من عناصر التنظيم في اليمن خلال السنوات الأخيرة.