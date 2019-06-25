لقي 5 من عناصر تنظيم القاعدة مصرعهم في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بغارات جوية لطائرة أمريكية من دون طيار في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن طائرة أمريكية من دون طيار نفذت ثلاث غارات على تجمع لعناصر التنظيم في عزلة الجماجم في مديرية ذي ناعم.
وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن مصرع خمسة من أعضاء التنظيم هم:
الخضر الطيابي
عبدالرحمن الطيابي
سالم الوحيشي
علي عبده الوحيشي
شخص خامس يدعى الملاحي
وقتلت الطائرات الأمريكية المسيرة المئات من عناصر التنظيم في اليمن خلال السنوات الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. مقتل 5 من عناصر القاعدة بقصف جوي أمريكي في البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.