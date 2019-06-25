مجلس الأمن يدين الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط

أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، الهجمات على ناقلات النفط واعتبرها تهديدا جديا للأمن.

وقال مندوب واشنطن لمجلس الأمن، إن على طهران أن تدرك أن الهجمات في الخليج غير مقبولة.

وهاجمت إيران ناقلات نفط في بحر عمان قبل أيام، كما أسقطت طائرة أمريكية من دون طيار، في إطار تصعيدها العسكري ردا على العقوبات.

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، بفرض عقوبات مالية "قاسية"، على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، كما أمر بتجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات، في وقت أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إضافة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وثمانية من قادة "الحرس الثوري" الإيراني إلى قائمة العقوبات، خلال الأسبوع المقبل.

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وقال ترامب إن خامنئي يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وأضاف أثناء توقيعه الأمر في المكتب البيضاوي: "سنواصل زيادة الضغوط على طهران.. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقاً"، مضيفاً: "نحن لا نطلب النزاع"، وأن "استناداً لاستجابة إيران يمكن إنهاء العقوبات غداً" أو "يمكن أن تستمر لسنوات مقبلة".

وذكر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أن الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب سيجمد أصولاً إيرانية بمليارات الدولارات، ما يزيد الضغط على طهران وسط تصاعد التوتر مع واشنطن.

وقال الوزير، إن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، فضلاً عن ثمانية من كبار قادة "الحرس الثوري" الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.