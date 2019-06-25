باكستان تدين بشدة استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي

أدانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأمس أعلن التحالف بقيادة السعودية عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين في هجوم نفذه الحوثيون على مطار أبها الدولي.

وذكر بيان للمتحدث باسم التحالف أن الهجوم وقع مساء الأحد وأسفر عن "استشهاد مقيم من الجنسية السورية"، وإصابة 21 مدنيا من جنسيات مختلفة.

وفي بيان جديد صدر صباح الاثنين، أوضح المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن قائمة المصابين تضم 13 سعوديا، وأربعة هنود، ومصريين اثنين، وبنغلاديشيين اثنين.

وأضاف البيان أن ثلاثة أشخاص غادروا المستشفى، ولا يزال 18 شخصا يتلقون العلاج.