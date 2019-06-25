مجلس الأمن الدولي يحض على الحوار وإنهاء التوترات في الخليج

دعا ​مجلس الأمن الدولي​ الى الحوار لمعالجة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وايران، وشدد على اتخاذ اجراءات لانهاء التوترات في ​الخليج​. وفي بيان صحافي أعدته ​الكويت​ وصدر بالاجماع، دان مجلس الأمن الهجمات الأخيرة على ناقلات ​النفط​، ووصفها بأنها تهديد لامدادات النفط العالمية وكذلك السلام والأمن الدوليين.

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