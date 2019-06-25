كوشنر: اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني لن يكون على غرار مبادرة السلام العربية

أعلن مستشار البيت الأبيض ​جاريد كوشنر​ في مقابلة مع ​قناة الجزيرة​ أن "التوصل لاتفاق إسرائيلي-فلسطيني على غرار مبادرة السلام العربية لن يكون ممكنا"، مشيرا إلى أن "إبرام اتفاق سيستلزم موقفا وسطا بين المبادرة والموقف الإسرائيلي".

وقال كوشنر في حديث لقناة "الجزيرة" "اعتقد أننا جميعا علينا أن نعترف بأنه إن كان من الممكن التوصل لاتفاق، فإنه لن يكون على غرار مبادرة السلام العربية. سيكون في منطقة وسط بين مبادرة السلام العربية وبين الموقف الإسرائيلي".