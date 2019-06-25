طائرة ركاب كويتية تتعرض لحادث في فرنسا

أفادت الخطوط الجوية ​الكويت​ية بتعرض ​طائرة بوينغ​ "777-300" خلال رحلتها الرقم 182 من الكويت إلى العاصمة الفرنسية ​باريس​، لحادث أثناء توجيهها على أرض ​مطار نيس​ الفرنسي لدى وصولها.

ولفتت الخطوط الكويتية في بيان، إلى "أننا تود ​الخطوط الجوية الكويتية​ التوضيح أنه في الساعة 17:20 بتوقيت ​مدينة نيس​ (13:20 بتوقيت غرينيتش) الاثنين الموافق 19 حزيران وبعد وصول رحلتها إلى باريس/نيس وأثناء توجيهها على أرض مطار نيس في ​فرنسا​ من قبل الموجه الأرضي، وبخطأ من توجيهه ارتطم طرف جناح الطائرة الأيسر ببوابة الجسر الأوسط الممتد من مبنى مطار نيس الدولي إلى الساحة".

وأشارت إلى أنه "تم إنزال جميع الركاب وطاقم الطائرة اعتياديا من البوابة الأمامية للطائرة بسلام دون أية إصابات"، مؤكدة "إلغاء رحلة العودة المقررة يوم الاثنين في وقت لاحق".

وذكرت أن "الجهات المختصة الكويتية تقوم بالترتيبات اللازمة لتوفير الحجوزات البديلة والسكن للمسافرين عبر الرحلة الملغية كما باشر الجهاز الفني بالترتيبات اللازمة لإصلاح الضرر الذي أصاب جناح الطائرة".

كما باشرت الشركة بالتعاون مع السلطات الفرنسية المختصة التحقيق اللازم.