الدفاع المدني سحب جثة مواطنة قضت جراء حادث سير في البربارة

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني ان عددا من عناصرها سحبوا عند الحادية عشرة من مساء اليوم جثة مواطنة من داخل سيارتها بإستعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية نظراً لتضرر هيكل السيارة بشدة جراء اصطدامها بحافة الطريق في البربارة-جبيل.
فيما تولت جهات اخرى نقل الجثة الى احد مستشفيات المنطقة وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.
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