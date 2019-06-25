الدفاع المدني سحب جثة مواطنة قضت جراء حادث سير في البربارة

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ ان عددا من عناصرها سحبوا عند الحادية عشرة من مساء اليوم جثة مواطنة من داخل سيارتها بإستعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية نظراً لتضرر هيكل السيارة بشدة جراء اصطدامها بحافة الطريق في البربارة-جبيل.

فيما تولت جهات اخرى نقل الجثة الى احد ​مستشفيات​ المنطقة وذلك بعد حضور ​الاجهزة الامنية​ المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.