أرسلان عرض آخر التطورات مع بو صعب بحضور الغريب ووهاب

التقى رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب طلال أرسلانفي خلدة، وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، بحضور وزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ ورئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​، وجرى عرض لآخر التطورات الراهنة والتشديد على الحرص على المؤسسة العسكريّة.

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