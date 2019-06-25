لفت النائب السابق ​مصطفى علوش​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "بكل موضوعية ومن دون أي موقف مسبق اريد ان اعرف بالتحديد ما هي الحقوق التي يطالب البعض باسترجاعها على أساس طائفي ومن أي طائفة بالذات وبناء على أي دستور وعلى أي قطعة من الأرض ولنناقش الأمر بهدوء ومن دون الحاجة لاستخدام الأمر في فتنة يبدو ان البعض يسعى لها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علوش: ما هي الحقوق التي يطالب البعض باسترجاعها على أساس طائفي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.