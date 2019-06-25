يوسف سعادة: المرحلة تحتاج دبلوماسية فعالة وليس سياحة سياسية داخلية

رأى النائب ​يوسف سعادة​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "‏مواجهة هذه المرحلة بكل مخاطرها تحتاج الى دبلوماسية فعالة وليس الى سياحة سياسية داخلية".

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