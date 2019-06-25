العثور على جثة ثمانيني داخل منزله في بلونة كسروان

عثر مساء اليوم على المواطن (ع ب) مواليد العام 1942 مصابا بطلق ناري في رأسه من بندقية صيد داخل منزله في بلدة ​بلونة​ ​كسروان​، وحضرت إلى المكان ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة الملابسات، وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي نقلها عناصر ​الدفاع المدني​ إلى ​مستشفى​ الحاج في ​عشقوت​ .

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