فنيانوس يكشف اسماء أعضاء المجلس الدستوري الذين سيتم انتخابهم

كشف وزير الاشغال العامة ​يوسف فنيانوس​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "اسماء أعضاء ​المجلس الدستوري​ الذين سيتم انتخابهم في ​المجلس النيابي​ وهم: الرئيس ​طنوس مشلب​، الرئيس أنطوان بريدي، الرئيس ​رياض أبو غيدا​، الرئيس ​أكرم بعاصيري​ والرئيس ​عوني رمضان​"، مشيرا الى أنه "في الوقت الذي يقوم المجلس بمناقشة بنود ​الموازنة​، هناك من يجتمع سراً ويأخذ له دوره".

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