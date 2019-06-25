شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بفتح باب الاستثمار فى الأندية الرياضية أمام القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببدء الإهتمام بالإستثمار في الأندية الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص واستغلال الأصول، مؤكدا إنها خطوة جيدة لتخفيف عبء الأندية عن الدولة، خاصة بعد تعرض الأندية لضائقات مادية خلال السنوات الماضية.

وأوضح متولى ، أن مشاركة القطاع الخاص في الاندية يساهم في تطوير النشاط الرياضى ، ومساعدتها على الصعود للدوري الممتاز والمنافسة على البطولات، مؤكدا على ضرورة تبني أفكار خلّاقة تدعم الرياضة بشكل عام، وتجعل منها قيمة اقتصادية وشعبية، تتواكب وحجم التطور الذي تعيشه الدولة في مختلف المجالات، وتبني أفكار تنقذ الأندية من الإفلاس، وتحوّلها إلى كيانات مربحة وفاعلة في الاقتصاد، قبل أن يأتي يوم تضطر فيه هذه الأندية إلى إغلاق أبوابها أو دمجها، بسبب الأزمات المالية المتوقعة.

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