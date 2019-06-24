الرئيس الجزائري يوقع على حركة ترقية في صفوف ضباط الجيش

وقع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الاثنين، مراسيم رئاسية تتضمن ترقية ضباط عاملين في الجيش ومنح الأوسمة ابتداء من تاريخي 5 يوليو 2019 والأول مننوفمبر 2019.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم الاثنين، إنه "طبقًا لأحكام الدستور، المواد 91 و 102 و 104، أشرف اليوم
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