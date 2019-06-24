المحكمة الأوروبية تطالب إيطاليا بتقديم معلومات عن سفينة المهاجرين "سي وتش -3"

طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، من حكومة إيطاليا تقديم معلومات بشأن السفينة "سي وتش – 3" التي تقف - منذ أيام - قبالة سواحل جزيرة "لامبدوسا" الإيطالية وعلى متنها 36 من المهاجرين غير

الشرعيين.

وذكر راديو // صوت أمريكا // في نشرته باللغة الإنجليزية أن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، يرفض السماح للسفينة بالرسو في إيطاليا ويحمل الاتحاد الأوروبي وهولندا

- التي تحمل السفينة أعلامها - المسئولية عن مصير هؤلاء الركاب.



من جانبها ، أكدت المتحدثة باسم فرع منظمة "سي وتش" الإنسانية في روما "سي وتش - إيطاليا" أن الأوضاع على متن السفينة تتدهور يومًا بعد يوم وأن موقف حكومة إيطاليا الرافض لرسوها "غير إنساني ومهين".