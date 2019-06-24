مصرع طيار ونجاة آخر بتحطم مقاتلتين في ألمانيا

لقي طيار مصرعه ونجا آخر بتحطم مقاتلتين حربيتين من نوع "يوروفايتر تايفون" بعد تصادمهما في أجواء ألمانيا، اليوم الإثنين.
وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، التي وصلت إلى مكان الحادث، مصرع أحد الطيارين وقدمت التعازي لذويه،وذلك بعد ورود معلومات عن تمكن الطيارين من القفز بمظلة قبل ثوان من التصادم.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الألمانية أنه من السابق لأوانه الحديث عن أسباب وملابسات الحادث
وتؤدي مقاتلات "يوروفايتر" متعددة الأهداف من الجيل الرابع الخدمة في القوات المسلحة البريطانية والألمانية والإيطالية والإسبانية والنمساوية، وكذلك السعودية والعمانية، واستخدمت في جميع عمليات حلف الناتو تقريبا منذ عام 2003.
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