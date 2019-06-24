ترامب: كيم جونج تمنى لي عيد ميلاد سعيدا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فحوى الرسالة الأخيرة التي بعثها له الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.
وقال ترامب إن كيم تمنى له في الرسالة الشخصية التي بعثها في وقت سابق من هذا الشهر، عيد ميلاد سعيدا، فيما أرسل ترامب بدورهرسالة "ودية جدا" ردا على التهنئة.
وأضاف ترامب، الذي بلغ الرابعة والسبعين من عمره في 14 يونيو الحالي للصحفيين في المكتب البيضاوي عندما سئل عن الرسالة: "لقد أرسل لي في الواقع أمنياته
وجاء تصريح ترامب بعد يوم من إعلان الإعلام الحكومي الكوري الشمالي عن تلقي كيم رسالة شخصية ذات "فحوى ممتاز" من الرئيس الأمريكي.
ويأتي تبادل الرسائل بين الزعيمين عقب عقدهما قمتهم الثانية في فبراير دون التوصل إلى اتفاق بشأن استعداد كوريا الشمالية للتخلي عن برامجها النووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.
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