وزارة الداخلية الموريتانية تحذر من الفوضى وعمليات الشغب في البلاد

حذرت وزارة الداخلية الموريتانية من الفوضى، وتجنب كل ما يمكن أن يشكل تهديدًا لأمن وسلامة المواطن.
وأكدت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، مساء اليوم الاثنين، من أي تجمع
وجاء في بيان الوزارة أنه حرصًا منها على حفظ أمن المواطنين وممتلكاتهم
ويأتي البيان بعد ساعات من دعوة مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية إلى مسيرة احتجاجية ضد نتائج الانتخابات.
وشهدت أحياء من العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو شمال البلاد عمليات شغب.
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