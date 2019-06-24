وزارة الداخلية الموريتانية تحذر من الفوضى وعمليات الشغب في البلاد

حذرت وزارة الداخلية الموريتانية من الفوضى، وتجنب كل ما يمكن أن يشكل تهديدًا لأمن وسلامة المواطن.

وأكدت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، مساء اليوم الاثنين، من أي تجمع

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غير مرخص سيتعرض أصحابه "للعقوبات المنصوص عليها وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا المجال".



وجاء في بيان الوزارة أنه حرصًا منها على حفظ أمن المواطنين وممتلكاتهم

تهيب بالجميع ضبط النفس والتحلي بروح المسؤولية وتجنب كل ما يمكن أن يشكل تهديدًا لأمن وسلامة المواطن.



ويأتي البيان بعد ساعات من دعوة مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية إلى مسيرة احتجاجية ضد نتائج الانتخابات.



وشهدت أحياء من العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو شمال البلاد عمليات شغب.