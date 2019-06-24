جو سيستاك يعلن ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي

انضم عضو الكونجرس الأمريكي السابق، جو سيستاك، إلى قائمة المرشحين عن الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية والتي من المقرر أن تجري في العام القادم.
وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية أن سيستاك هو ادميرال متقاعد بالبحرية الأمريكية وعضو سابقبالكونجرس عن ولاية بنسلفانيا ، حيث أرجع تأخره في إعلان خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية إلى إنشغاله برعاية طفلته المريض بسرطان المخ.
ويعتبر سيستاك المرشح الديمقراطي رقم 24 في انتخابات الرئاسة الأمريكية إلى جانب
تجدر الإشارة إلى أن سيستاك كان من أعضاء فريق مجلس الأمن القومي خلال فترة حكم الرئيس الأسبق بيل كلينتون وهو حاصل على درجة الدكتوراه في النظم الحكومية من جامعة هارفارد ، ويعتبر من أبرز مؤيدي الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015.
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