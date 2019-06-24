الوضع في الخليج العربي محور محادثات بين وزيري خارجية النمسا وفنلندا

بحث وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرج، في اجتماع عمل اليوم فى هلسنكي، مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو تطورات الأوضاع في شرق وجنوب أوروبا والوضع في منطقة الخليج العربي وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع

الصين.

وقالت مصادر فى الخارجية النمساوية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية النمساوي شالينبرج قام بزيارة إلى فنلندا في أول زيارة خارجية له عقب توليه مهام منصبه

قبل أسابيع قليلة.



وأشارت المصادر إلى أن الوزيرين بحثا أيضا ترتيبات رئاسة الاتحاد الأوروبي والتي ستتولاها فنلندا اعتبارا من مطلع يوليو المقبل.



وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية ألكساندر شالينبرج قام خلال زيارته إلى هلسنكي بتفقد الشبكة الأوروبية لمكافحة التمييز، والتي تشارك فيها النمسا بنشاط.