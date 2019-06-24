4.4 ملايين مسافر يعبرون ثاني مطارات العالم التزاما بالمواعيد

5 محاولات بذلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لاستهداف مطار أبها الدولي الذي عبره 4.428.388 مسافرا خلال العام الماضي، والذي حقق إنجازا نوعيا من خلال حصوله على المركز الثاني عالميا لفئة المطارات الصغيرة، على مستوى العالم في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول، حسب الموقع العالمي المتخصص في تقييم المطارات OAG وهو موقع متخصص في تقييم المطارات وشركات الطيران. 18 كم يبعدها المطار عن مدينة أبها بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة 1977 تم افتتاحه 2006 بدأ العمل في الرحلات الدولية 4.428.388 مسافرا عبروه في عام 2018 18 % زيادة المسافرين منه وإليه 2018 عن عام 2017 3.770.401 مسافر عام 2017 Advertisements 40762 رحلة عام 2018 89 % من رحلاته داخلية 11 % من رحلاته دولية 25 % استحواذه من إجمالي الحركة الجوية في المطارات الإقليمية والداخلية 36 مليون مسافر سنويا المستهدف من المطار الجديد



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