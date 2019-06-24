18 كم يبعدها المطار عن مدينة أبها بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة
1977 تم افتتاحه
2006 بدأ العمل في الرحلات الدولية
4.428.388 مسافرا عبروه في عام 2018
18 % زيادة المسافرين منه وإليه 2018 عن عام 2017
3.770.401 مسافر عام 2017
40762 رحلة عام 2018
89 % من رحلاته داخلية
11 % من رحلاته دولية
25 % استحواذه من إجمالي الحركة الجوية في المطارات الإقليمية والداخلية
36 مليون مسافر سنويا المستهدف من المطار الجديد
كانت هذه تفاصيل خبر 4.4 ملايين مسافر يعبرون ثاني مطارات العالم التزاما بالمواعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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