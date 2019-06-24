الإرهاب يتعمد ساعات الذروة لإسقاط أكبر عدد من الضحايا

استهدف الإرهاب الحوثي مطار أبها الدولي في ساعات الذروة بالمطار التي تشهد إقلاع ووصول الكثير من الرحلات، والتي تبدأ من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، وذلك وفقا لتحليل أجرته «دوت الخليج» استنادا على بيانات من موقع flightaware المعني بتحديد الرحلات المحلية والدولية في كل مطارات العالم.

ومن المعروف أن المطار مدني ولا علاقة له بأي منشآت أو أنشطة عسكرية حتى يستهدف من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية، الأمر الذي يدل على استهداف الحوثي للمدنيين ولمعرفته التامة بحركة المطار وحركة المسافرين عبره.

ساعات الذروة

على سبيل المثال بلغ عدد الرحلات اليومية في مطار أبها، أول من أمس، نحو 22 رحلة داخلية وخارجية، وتضم الرحلات المغادرة 8 رحلات داخلية و3 دولية فيما بلغت الرحلات القادمة نحو 9 رحلات داخلية ورحلتين دوليتين، وبتحليل البيانات الصادرة عن موقع flightaware الذي يرصد حركة المرور الجوي في مطارات العالم بشكل عام، فإن التوقيت مهم، حيث إن معظم الرحلات تقلع وتصل بين الساعتين 6:00 مساء و12:00 بعد منتصف الليل، وهي من أوقات الذروة المعروفة في المطار خصوصا مع حلول موسم الصيف في منطقة عسير.

25 % من حركة المسافرين

يعرف مطار أبها بنموه المستمر في حجم الحركة الجوية وأعداد المسافرين، كما أنه يعد أحد أهم مطارات المملكة ويستحوذ على 25% من إجمالي الحركة الجوية في المطارات الإقليمية والداخلية. ويتوقع أن يشهد مطار أبها نموا متواصلا في الحركة الجوية خلال الأعوام القادمة نظرا لما تشهده المملكة من نهضة في المجالات والقطاعات كافة.