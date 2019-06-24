ملتقى لتعزيز التطوع بمجتمع الابتعاث

تُنظم الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، السبت المقبل، فعاليات ملتقى التطوع في نسخته الثانية بعنوان «ملتقى التطوع بلندن لتعزيز المشاركة والاستثمار بالمعرفة والتطوع بمجتمع الابتعاث»، بالتعاون مع نادي الطلاب السعوديين في لندن.

ويشمل المعرض الأعمال والمبادرات الطلابية التطوعية، التي تم القيام بها أو يتم العمل على تقديمها، لتعزيز الصورة الذهنية عن المملكة العربية السعودية وحراكها الثقافي والمعرفي، ومبادراتها الإنسانية وأعمالها لدى المجتمع البريطاني والسعودي.

وتشارك في الملتقى الأندية السعودية الطلابية، وجمعيات الطلاب السعوديين في الجامعات البريطانية، وأصحاب المبادرات الطلابية في المعرض.

وقال الملحق الثقافي الدكتور عبدالعزيز المقوشي:«يُعد العمل التطوعي الطلابي المنضبط بالأنظمة والقوانين والانخراط فيه، رمزاً من رموز العمل الإنساني النبيل، ولنشر رسالة وعمل يفيد المجتمع والناس، وتقديم خدمات تطوعية في كل عمل ذي مصلحة للمجتمع، ومتوافق مع تعليمات ديننا الحنيف، وهو عمل طلابي قائم على مستوى المبتعثين السعوديين حول العالم، ويُعد العمل التطوعي شريكا مباشرا لمهام العمل الرسمي للملحقية، وجزءا أصيلا في إستراتيجيتها للحراك الثقافي والمعرفي في بريطانيا».