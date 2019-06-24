ويشمل المعرض الأعمال والمبادرات الطلابية التطوعية، التي تم القيام بها أو يتم العمل على تقديمها، لتعزيز الصورة الذهنية عن المملكة العربية السعودية وحراكها الثقافي والمعرفي، ومبادراتها الإنسانية وأعمالها لدى المجتمع البريطاني والسعودي.
وتشارك في الملتقى الأندية السعودية الطلابية، وجمعيات الطلاب السعوديين في الجامعات البريطانية، وأصحاب المبادرات الطلابية في المعرض.
وقال الملحق الثقافي الدكتور عبدالعزيز المقوشي:«يُعد العمل التطوعي الطلابي المنضبط بالأنظمة والقوانين والانخراط فيه، رمزاً من رموز العمل الإنساني النبيل، ولنشر رسالة وعمل يفيد المجتمع والناس، وتقديم خدمات تطوعية في كل عمل ذي مصلحة للمجتمع، ومتوافق مع تعليمات ديننا الحنيف، وهو عمل طلابي قائم على مستوى المبتعثين السعوديين حول العالم، ويُعد العمل التطوعي شريكا مباشرا لمهام العمل الرسمي للملحقية، وجزءا أصيلا في إستراتيجيتها للحراك الثقافي والمعرفي في بريطانيا».
كانت هذه تفاصيل خبر ملتقى لتعزيز التطوع بمجتمع الابتعاث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.