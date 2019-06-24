في حين احتلت السعودية المركز الـ30 على المستوى العالم من ناحية البعثات الدبلوماسية في الخارج.
ووفقا للقائمة تحتل الولايات المتحدة الصدارة بـ273 بعثة، ثم الصين بـ268، تليها فرنسا بـ266، ثم روسيا بـ242، وخامسا اليابان بـ229 بعثة دبلوماسية خارجية.
وترتبط دول العالم بعلاقات وثيقة مع المملكة، خلال عدد من السفارات التابعة لتلك الدول الشقيقة والصديقة التي تقدم خدماتها لرعاياها من المقيمين في المملكة، إلى جانب خدمة التبادل السياسي والتجاري والثقافي بين دولها والمملكة.
%74 نسبة التوطين
ذكرت وزارة الخارجية أن نسبة توطين الوظائف في الوزارة وصلت إلى 74%، ولا وجود لغير السعوديين في الوظائف الرسمية الخاصة ببعثاتها. وتعلن الوزارة بين الفترة والأخرى عن توافر كثير من الوظائف المخصصة للسعوديين في كل الملحقيات والقنصليات والسفارات التابعة لها.
أنواع البعثات
وفقا لتقرير في موقع وزارة الخارجية، فإن عدد البعثات الدبلوماسية يبلغ 183 بعثة، منها 158 سفارة و18 قنصلية و6 وفود ومكتب واحد تجاري، وبالنسبة للسفارات فإنها موزعة بحيث تتصدر إفريقيا عدد السفارات السعودية بـ49 سفارة، ثم أوروبا
بـ43، ثم آسيا بـ37، ثم أميركا الشمالية والجنوبية بـ24، وأخيرا قارة أستراليا بـ5 سفارات.
يذكر أن المملكة ضمن الدول التي وقّعت على الاتفاقيات الدبلوماسية العالمية، وهي اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام 1963.
* الدول الـ5 المتصدرة عالميا
01 الولايات المتحدة 273
02 الصين 268
03 فرنسا 266
04 روسيا 242
05 اليابان 229
السفارات السعودية
- إفريقيا 49
- أوروبا 43
- آسيا 37
- أميركا الشمالية والجنوبية 24
- أستراليا 5
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية الأولى عربيا والـ30 عالميا في البعثات الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.