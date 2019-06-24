السعودية الأولى عربيا والـ30 عالميا في البعثات الدبلوماسية

صنّف موقع globaldiplomacyindex المعني بالشؤون الدبلوماسية، المملكة العربية السعودية كأعلى دولة عربية من ناحية عدد البعثات الدبلوماسية، وذلك بـ183 بعثة حول العالم، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ140 بعثة.

في حين احتلت السعودية المركز الـ30 على المستوى العالم من ناحية البعثات الدبلوماسية في الخارج.

ووفقا للقائمة تحتل الولايات المتحدة الصدارة بـ273 بعثة، ثم الصين بـ268، تليها فرنسا بـ266، ثم روسيا بـ242، وخامسا اليابان بـ229 بعثة دبلوماسية خارجية.

وترتبط دول العالم بعلاقات وثيقة مع المملكة، خلال عدد من السفارات التابعة لتلك الدول الشقيقة والصديقة التي تقدم خدماتها لرعاياها من المقيمين في المملكة، إلى جانب خدمة التبادل السياسي والتجاري والثقافي بين دولها والمملكة.

%74 نسبة التوطين

ذكرت وزارة الخارجية أن نسبة توطين الوظائف في الوزارة وصلت إلى 74%، ولا وجود لغير السعوديين في الوظائف الرسمية الخاصة ببعثاتها. وتعلن الوزارة بين الفترة والأخرى عن توافر كثير من الوظائف المخصصة للسعوديين في كل الملحقيات والقنصليات والسفارات التابعة لها.

أنواع البعثات

وفقا لتقرير في موقع وزارة الخارجية، فإن عدد البعثات الدبلوماسية يبلغ 183 بعثة، منها 158 سفارة و18 قنصلية و6 وفود ومكتب واحد تجاري، وبالنسبة للسفارات فإنها موزعة بحيث تتصدر إفريقيا عدد السفارات السعودية بـ49 سفارة، ثم أوروبا

بـ43، ثم آسيا بـ37، ثم أميركا الشمالية والجنوبية بـ24، وأخيرا قارة أستراليا بـ5 سفارات.

يذكر أن المملكة ضمن الدول التي وقّعت على الاتفاقيات الدبلوماسية العالمية، وهي اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام 1963.

* الدول الـ5 المتصدرة عالميا

01 الولايات المتحدة 273

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02 الصين 268

03 فرنسا 266

04 روسيا 242

05 اليابان 229

السفارات السعودية

- إفريقيا 49

- أوروبا 43

- آسيا 37

- أميركا الشمالية والجنوبية 24

- أستراليا 5