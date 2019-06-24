الحوثي يتجاهل كل الإدانات الدولية ويواصل استهداف المسافرين المدنيين بمطار أبها

توعد بالرد
شددت قيادة التحالف على أنها، وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيا، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
تبجح بالإرهاب
في وقت نجحت السلطات المعنية في التعامل مع الحادث، ونجحت بإعادة الحياة للحركة في المطار، وخلال وقت وجيز جداً، حيث استؤنفت الحركة الجوية، وأكّد مطار أبها في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أنّه «تمّ استئناف الحركة الجوية (...) وهي الآن تسير بشكل طبيعي»، واستمرت الرحلات الجوية في تدفقها ومغادرتها للمطار، واصل الحوثي تبجحه بالإرهاب الذي يمارسه، حيث أعلن عبر قناة «المسيرة» الناطقة باسمه عن تنفيذ «عمليات واسعة بطائرات قاصف (...) على مطاري جيزان وأبها».
وقاحة الإجرام
كان المتمردون الحوثيون قد استهدفوا مطار أبها في وقت سابق هذا الشهر بـ»مقذوف»، هو عبارة عن صاروخ كروز، ما أدّى في حينه إلى إصابة 26 شخصاً بجروح، وقد اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأسبوع الماضي أن قصف الحوثيين مطار أبها يمكن أن يرقى إلى مصاف «جريمة حرب»، ودعت المتمردين إلى أن يوقفوا فورا كل الهجمات على «البنى التحتية المدنية في السعودية»، وكان العالم قد أدان الهجمات السابقة على مطار أبها، واستنكرت كثير من دوله ومنظماته هذا الاستهداف المتعمد للمدنيين، وللمنشآت والبنى التحتية، وهو ما يعد خروجاً عن الأعراف والتقاليد والقوانين الدولية.
- شهيد سوري
إجمالي المصابين: 21
13 سعوديا
4 هنود
2 من مصر
2 من بنغلاديش
3 نساء: سعوديتان ومصرية
2 من الأطفال من الهند
3 مصابين غادروا المستشفى
18 حالة تلقت العلاج في المستشفيات
13 إصاباتهم طفيفة
3 حالتهم متوسطة
2 حالتهم حرجة
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