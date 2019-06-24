الحوثي يتجاهل كل الإدانات الدولية ويواصل استهداف المسافرين المدنيين بمطار أبها

واصل مطار أبها الدولي تقديم خدماته لآلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة متجاوزاً، وسريعاً جداً، آثار الهجوم الإرهابي الذي تعرض له في الـ21.10 من مساء أول من أمس، والذي أوقع شهيداً سورياً وخلّف 21 مصاباً، وكان المطار تعرض لهجوم باستخدام طائرة بدون طيارة (مسيرّة) من نوع (أبابيل/ قاصف)، اعترفت الميليشيات الحوثية الإرهابية بمسؤوليتها الكاملة عنه، حيث أدى لإلحاق أضرار بأحد مطاعم المطار و18 سيارة كانت متوقفة في مواقف المطار، كما أحدث بعض الأضرار المادية البسيطة، إضافة لما أوقعه من وفاة وإصابات، وفي بيان عاجل، وصف المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي استهداف الحوثيين المستمر للمدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، بأنه «يرقى إلى جرائم حرب بحسب نصوص القانون الدولي الإنساني»، وبيّن أن «استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231)».

توعد بالرد

شددت قيادة التحالف على أنها، وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيا، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

تبجح بالإرهاب

في وقت نجحت السلطات المعنية في التعامل مع الحادث، ونجحت بإعادة الحياة للحركة في المطار، وخلال وقت وجيز جداً، حيث استؤنفت الحركة الجوية، وأكّد مطار أبها في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أنّه «تمّ استئناف الحركة الجوية (...) وهي الآن تسير بشكل طبيعي»، واستمرت الرحلات الجوية في تدفقها ومغادرتها للمطار، واصل الحوثي تبجحه بالإرهاب الذي يمارسه، حيث أعلن عبر قناة «المسيرة» الناطقة باسمه عن تنفيذ «عمليات واسعة بطائرات قاصف (...) على مطاري جيزان وأبها».

وقاحة الإجرام

كان المتمردون الحوثيون قد استهدفوا مطار أبها في وقت سابق هذا الشهر بـ»مقذوف»، هو عبارة عن صاروخ كروز، ما أدّى في حينه إلى إصابة 26 شخصاً بجروح، وقد اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأسبوع الماضي أن قصف الحوثيين مطار أبها يمكن أن يرقى إلى مصاف «جريمة حرب»، ودعت المتمردين إلى أن يوقفوا فورا كل الهجمات على «البنى التحتية المدنية في السعودية»، وكان العالم قد أدان الهجمات السابقة على مطار أبها، واستنكرت كثير من دوله ومنظماته هذا الاستهداف المتعمد للمدنيين، وللمنشآت والبنى التحتية، وهو ما يعد خروجاً عن الأعراف والتقاليد والقوانين الدولية.

- شهيد سوري

إجمالي المصابين: 21

13 سعوديا

4 هنود

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2 من مصر

2 من بنغلاديش

3 نساء: سعوديتان ومصرية

2 من الأطفال من الهند

3 مصابين غادروا المستشفى

18 حالة تلقت العلاج في المستشفيات

13 إصاباتهم طفيفة

3 حالتهم متوسطة

2 حالتهم حرجة