تفاعل السعوديون بشكل كبير في الساعات الأولى من استهداف مطار أبها من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، حيث تصدر هاشتاق #مطار_أبها قائمة «الترند» في موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، وذلك بالتعزية لوافد من الجنسية السورية توفي متأثرا بإصابته نتيجة الهجوم فيما تمنوا الشفاء للمصابين البالغ عددهم 21 شخصا من جنسيات مختلفة، ومن بينهم 3 أطفال، وندد رواد «تويتر» باستهداف الحوثيين المطار للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، وتضمنت التغريدات تنديدا من مغردين عربا خصوصا ضد جرائم الحوثي باستهداف المسافرين عبر مطار مدني غير مخصص لأي أغراض عسكرية، داعين الله أن يحفظ بلاد الحرمين من كل سوء.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #مطار_أبها يتصدر ترند Twitter لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.