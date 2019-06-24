الجبير: طهران ستدفع الثمن إذا واصلت سياساتها العدوانية

مهاجمة السفن
قال الجبير «قلنا إننا نريد تجنب الحرب بأي ثمن مثل الأميركيين. الإيرانيون هم من يتخذون قرار التصعيد»، وأضاف «لا يمكنك مهاجمة السفن في الخليج، ولا يمكنك مهاجمة خطوط الأنابيب، ولا يمكنك تزويد الجماعات الإرهابية كالحوثيين»في اليمن«بالصواريخ الباليستية لتستخدمها ضد السعودية». وتزامنت تصريحات الوزير الجبير، مع وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى المملكة، لبحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
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