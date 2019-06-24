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الجبير: طهران ستدفع الثمن إذا واصلت سياساتها العدوانية

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حذّر وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إيران من مزيد من العقوبات إذا واصلت «سياساتها العدوانية»، لكنه قال إن الرياض تريد تفادي اندلاع حرب، وقال الجبير لصحيفة «لوموند الفرنسية»، في مقابلة نشرت أمس، «إن إيران تقع اليوم تحت عقوبات اقتصادية شديدة. هذه العقوبات ستزيد. إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن»، وأدلى الجبير بالتصريحات في باريس بعد لقاء نظيره الفرنسي، فيما تسعى القوى الأوروبية إلى نزع فتيل التوتر في المنطقة، بعد أن أسقطت إيران طائرة استطلاع عسكرية أميركية مُسيّرة، وألقي عليها باللوم في هجمات على 6 ناقلات نفط.

مهاجمة السفن

قال الجبير «قلنا إننا نريد تجنب الحرب بأي ثمن مثل الأميركيين. الإيرانيون هم من يتخذون قرار التصعيد»، وأضاف «لا يمكنك مهاجمة السفن في الخليج، ولا يمكنك مهاجمة خطوط الأنابيب، ولا يمكنك تزويد الجماعات الإرهابية كالحوثيين»في اليمن«بالصواريخ الباليستية لتستخدمها ضد ». وتزامنت تصريحات الوزير الجبير، مع وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى المملكة، لبحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.


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