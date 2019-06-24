مسؤولون دوليون: الهجوم عمل جبان

عمل جبان
وصفت رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة، تيريزا ماي، الهجوم الحوثي على مطار أبها بأنه «جبان وطائش»، بدوره، ندد السفير الأميركي لدى السعودية جون أبي زيد، الهجوم، وقال في تغريدة على تويتر، إن «السفارة تتابع التقارير بشأن الهجوم الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي»، وأضاف «ندين بأشد العبارات هذا الهجوم، ونقدم أعمق تعازينا لأسر وأصدقاء ضحايا هذا الهجوم الشنيع الذي استهدف المدنيين ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين».
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