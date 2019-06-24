مسؤولون دوليون: الهجوم عمل جبان

دانت منظمات ومسؤولون رفيعو المستوى استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار أبها، أول من أمس، ووصفوه بأنه عمل جبان وطائش وغير مسؤول. واستنكرت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم، وقال أمينها العام الدكتور يوسف العثيمين في بيان «المنظمة تدين هذه الأفعال الإجرامية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية، والتي يتم فيها اعتداءات ضد المدنيين والمرافق العامة والمقدسات، وأنها تحمّل هذه الميليشيا ومن يقف خلفهم المسؤولية الكاملة». وأكد العثيمين وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير على أمن المنطقة والعالم، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى القيام بمسؤولياته في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتهدد أمن وسلامة الطيران المدني.

عمل جبان

وصفت رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة، تيريزا ماي، الهجوم الحوثي على مطار أبها بأنه «جبان وطائش»، بدوره، ندد السفير الأميركي لدى السعودية جون أبي زيد، الهجوم، وقال في تغريدة على تويتر، إن «السفارة تتابع التقارير بشأن الهجوم الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي»، وأضاف «ندين بأشد العبارات هذا الهجوم، ونقدم أعمق تعازينا لأسر وأصدقاء ضحايا هذا الهجوم الشنيع الذي استهدف المدنيين ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين».