قطر تحاول فك الحصار عن إيران

كشف المدير العام للملاحة البحرية والموانئ في محافظة بوشهر الإيرانية جنوب البلاد، سياوش أرجمند زادة، عن استعدادات لتفعيل خط ملاحي بحري بين بوشهر وقطر.

وفي تصريح له اليوم الاثنين، أشار ارجمند زادة إلى أن السفينة "جراند فري" المخصصة للشحن ونقل الركاب على طريق بوشهر - قطر البحري، سيتم استخدامها في بادئ الأمر لنقل السلع، وبعد توفر الإمكانات اللازمة فيها، ستنقل الركاب بين البلدين.

وأضاف أن السفينة ستبحر مرتين في كل أسبوع لنقل الركاب والسلع على طريق بوشهر - قطر البحري.

وأكد المسؤول الإيراني أن تفعيل الخط الملاحي البحري يسهم بشكل ملحوظ في تعزيز التجارة البحرية بين إيران وقطر، كما يتيح فرصاً سياحية كبيرة في محافظة بوشهر.

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ويأتي تعزيز العلاقات القطرية الإيرانية في وقت تشهد طهران عقوبات قاسية، كان آخرها تلك التي فرضتها أمس وزارة الخزانة الأميركية، مستهدفة فيها رأس النظام المرشد الإيراني علي خامنئي، ومن المنتظر أن يتم إضافة وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى قائمة العقوبات أيضاً الاسبوع المقبل.

وتطالب الولايات المتحدة الأميركية إيران بوقف دعمها للإرهاب وتمويله، إضافة إلى وقف سعيها لامتلاك سلاح نووي.