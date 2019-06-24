إدانات عربية ودولية للهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي

أثار الهجوم الإرهابي من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على مطار أبها المدني في المملكة العربية السعودية، ردود فعل عربية ودولية منددة به.

مجلس التعاون

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي مساء أمس، على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، ما أدى إلى مقتل أحد المقيمين وإصابة عدد من المدنيين بجروح، ووصفه بأنه جريمة إرهابية جبانة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وتعرض حياة المدنيين لخطر جسيم.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى إدانة استمرار جماعة الحوثي في إطلاق القذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة على المناطق الآهلة بالسكان والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، معرباً عن تعازيه لذوي الفقيد في هذا الاعتداء الغاشم، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

البرلمان العربي

وأدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية أمس.

وقال الدكتور السلمي في بيان له اليوم، إن "تعمد ميليشيات الحوثي الإمعان في الاستهداف المتكرر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في المملكة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، يؤكد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يستوجب تصنيفها كجماعة إرهابية، وهو ما طالب به البرلمان العربي في قراره الصادر في 19 يونيو الجاري".

وأكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات هذه الجماعة الإرهابية، ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تستهدف عن عمد المدنيين وسلامة الطيران المدني وتهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجدد الدكتور السلمي التأكيد على تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

الإمارات

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها. واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أمس، بشدة هذا العمل الإرهابي، الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، واعتبرته دليلاً جديداً على التوجهات العدائية والإرهابية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحية، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.

البحرين

جدد مجلس الوزراء في مملكة البحرين إدانته واستنكاره للصور العديدة للإرهاب الحوثي في استهداف المدنيين والأبرياء، ومنها تكرار الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي، وما يمثل ذلك من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن والاستقرار.

وأكد وفقاً لوكالة أنباء البحرين ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية الأبرياء والمدنيين من مثل هذه الاعتداءات الإرهابية، معبراً عن مساندة مملكة البحرين ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وكانت مملكة البحرين أدانت أمس، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن خالص تعازيها لأهالي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الذي يقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استهداف مصالحها وأمنها واستقرارها، وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن واستقرار أراضيها، ودعم جهودها الدؤوبة الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافه صوره وأشكاله.

وأكدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات إيران ومختلف الجماعات الإرهابية التي تدعمها ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

الكويت

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف مطاراً مدنياً يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى تقويض فرص إحلال السلام فيها.

وشددت على وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الضحية، والشفاء العاجل للمصابين، سائلةً الله العلي القدير بأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.

اليمن

أدانت وزارة الخارجية في اليمن، بأشد العبارات قيام ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باستهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة مساء الأحد. وجددت وزارة الخارجية، التأكيد أن الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية والتي تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، يمثل انتهاكاً سافراً لكل الأعراف والقوانين الدولية، لاسيما القانون الدولي الإنساني، وأن هذا العمل الإرهابي يعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني على الميليشيات الحوثية ويثبت عدم جدية الحوثيين في السلام.

ودعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، إلى إدانة هذا الاستهداف والاضطلاع بمسؤوليته في إلزام الحوثيين بتنفيذ القرارات الدولية وبما يكفل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

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مصر

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات حادث استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي، وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، على وقوف مصر حكومةً وشعباً إلى جانب حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها.

الأردن

أدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي. وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، على أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن الأردن والمنطقة بكاملها، مؤكداً أن عمّان تؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، معبراً في الوقت نفسه عن صادق التعازي لذوي المتوفى والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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السودان

وأدان السودان بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي أصدرته اليوم، أن استهداف مطار مدني يستخدمه آلاف المدنيين يومياً هو جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، وتهديداً مباشراً لسلامة المدنيين بما فيهم قاصدو بيت الله الحرام في موسم الحج.

وأضاف البيان أن استهداف استقرار وسلامة أراضي المملكة العربية السعودية يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة وللسلم والأمن الدوليين.

وأكد البيان تضامن السودان الكامل مع المملكة العربية السعودية في وجه هذه التهديدات الإرهابية، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات التي تمثل الشرعية الدولية بإتخاذ ما يلزم للتصدي لهذه التهديدات والقضاء عليها.

جيبوتي

أدانت جمهورية ‎جيبوتي بشدة الاعتداء الآثم الذي استهدف مواقف سيارات ‎في مطار أبها، معتبرة هذا العدوان المستمر على المطارات والمواقع المدنية إرهاب تمارسه الميليشيات الانقلابية في اليمن على أراضي ‎المملكة، ما يستدعي موقفاً دولياً حازماً لذلك.

كما تدعم جمهورية ‎جيبوتي ‎المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل قوة في ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحد من هذا العدوان والدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك الحفاظ على أمن وسلامة مقدسات المسلمين في أرض الحرمين الشريفين.

أفغانستان

وأدانت جمهورية أفغانستان الإسلامية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، وطالبت المجتمع الدولي بردع الميليشيات الحوثية والتصدي لعملياتها التخريبية المتكررة وقتلهم المدنيين في مخالفات واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يجرّم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية التي تعد جريمة حرب، كما تدعو المولى عز وجل أن يتقبل الشهيد ويتغمده بواسع رحمته ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

باكستان

أدانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي، وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم، أن باكستان تكرر دعمها وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ضد أي تهديد لأمنها وسيادة أراضيها.

أميركا

أدانت الولايات المتحدة الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي. وجدد بيان صادر عن وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو اليوم، موقف الولايات المتحدة النابذ والمستنكر بقوة لهذه الهجمات المدعومة من إيران، واعتبرها غير مقبولة وتعد الأكثر استنكاراً لأنها استهدفت المدنيين الأبرياء.

ودعا البيان الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران إلى وقف هذه الهجمات نيابة عن النظام الإيراني، وقال "يجب على الحوثيين الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والالتزام بالالتزامات التي تعهدوا بها في السويد".

وانتقد بيان الوزير بومبيو بشدة محاولة البعض تصوير الصراع اليمني على أنه حرب أهلية، وقال إن "هذه الحرب ليست كما يصورها هؤلاء، بل إنها تنشر الصراع والكوارث الإنسانية التي تعمل إيران على إدامتها في المنطقة".

واتهم النظام الإيراني بالعمل منذ سنوات على تحويل الأموال والأسلحة للحوثيين، ما أثقل سجله في مجال نشر الموت والفوضى في المنطقة وما وراءها.

فرنسا

أدانت فرنسا اليوم الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وجددت فرنسا في بيانها على موقع وزارة خارجيتها، تضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات التي تمس أمن أراضيها ومواطنيها، معربةً عن تعازيها لعائلة الضحية وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

بريطانيا

أعرب وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، عن إدانته واستنكاره بشدة للهجوم الإرهابي الذي وقع أمس على مطار أبها الدولي، وقال في بيان صادر اليوم: "مصدوم من التقارير التي تؤكد المزيد من الهجمات الحوثية على مطار أبها الدولي، ما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين". ووصف هانت الهجوم بـ "الجبان والطائش"، مؤكداً إدانة المملكة المتحدة مثل هذه الأفعال بالكامل.