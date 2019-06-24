المكسيك تنشر عشرات آلاف الجنود على الحدود مع أميركا

نشرت المكسيك نحو 15 ألف شرطي وجندي على حدودها مع الولايات المتحدة، في إطار اتفاق مبرم مع واشنطن لوقف الهجرة غير الشرعية، وفق ما أعلن الاثنين وزير الدفاع لويس كريسنسيو ساندوفال.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي: "اجرينا عملية نشر لنحو 15 ألف رجل من الحرس الوطني والجيش في شمال البلاد".

وأوضح أن بلاده نشرت أيضاً 6500 رجل على الحدود الجنوبية مع غواتيمالا لمنع عبور آلاف المهاجرين من دول أميركا الوسطى الساعين للوصول إلى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد نهاية مايو بفرض تعرفات جمركية على كافة المنتجات المكسيكية المصدرة إلى الولايات المتحدة، إذا لم توقف مكسيكو موجة المهاجرين.

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وفي 7 يونيو توصل البلدان إلى اتفاق. وعلاوة على نشر قوات على الحدود، تعهدت المكسيك بتسريع عودة المهاجرين إلى بلدانهم في انتظار دراسة ملفاتهم لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.

وسيتم تقييم حصيلة هذه الإجراءات في غضون 45 يوماً.