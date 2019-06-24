بورصة قطر تخسر 2.5 مليار ريال في 4 ساعات

أبوظبي (مواقع إخبارية)

فقدت القيمة السوقية لبورصة قطر نحو 2.5 مليار ريال (684.4 مليون دولار)، في نهاية تداولات يوم أمس، مقارنة مع إغلاق تداولات أول أمس الأحد، بحسب بيانات رسمية.

وأظهرت بيانات بورصة قطر الصادرة عقب انتهاء جلسة يوم أمس أن القيمة السوقية للشركات المدرجة (46 شركة)، بلغت 579.87 مليار ريال قطري (159.2 مليار دولار).

وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة في ختام تعاملات يوم أول أمس الأحد، نحو 582.36 مليار ريال قطري (160.07 مليار دولار)، نزولا من 590.069 مليار ريال قطري (162.1 مليار دولار) في ختام تعاملات الخميس.

وتعاني بورصة قطر ضغوطات جيوسياسية واقتصادية، ناتجة عن احتمالية تأثرها بالتوترات الأميركية مع إيران، وتضرر العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما. والأسبوع الماضي، أكدت وكالة «ستاندر آند بورز» أن قطر هي أكبر الخاسرين من توترات مضيق هرمز، في ظل التراجع والخسائر اللذين يلازمان مؤشرات اقتصاد الدوحة منذ قرار المقاطعة العربية في 2017. وأشارت الوكالة الدولية إلى أن التداعيات على الاقتصاد القطري ستكون نتائجها سلبية، وستكبد اقتصاد الدوحة المنهار بالأساس الكثير من الخسائر. وتراجع المؤشر الرئيس لبورصة قطر أمس بنسبة 0.44% فاقداً نحو 46.09 نقطة، لتستقر قراءته عند 10505.34 نقطة، نتيجة هبوط أسهم 22 شركة جرى التداول عليها. وقاد مؤشر جميع أسهم البنوك والخدمات المالية، تراجع القطاعات والمؤشرات المؤلفة منها بورصة قطر، فاقداً نحو 45.16 نقطة أو 1.10% لتستقر قراءته عند 4055.68 نقطة، بحسب بيانات البورصة.