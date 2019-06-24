السياسي الليبي سراج الدين التاورغي لـ "الاتحاد": قطر وتركيا تدعمان الميليشيات بالمال والسلاح

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد السياسي الليبي سراج الدين التاورغي أن لديه مستندات تؤكد دعم وتمويل قطر وتركيا للجماعات الإرهابية، ومئات من الوثائق والآلاف من الأدلة والشهود التي تثبت هذا الدعم، وكذلك مستندات بشأن رحلات السفن التركية إلى مصراتة محملة بالأسلحة لدعم الجماعات الإرهابية.

وقال التاورغي في حوار مع «الاتحاد»: لدينا فيديوهات للأسلحة والمتفجرات التي تم ضبطها في تونس على متن سفن متوجهة إلى ليبيا، ومجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات لقتل الجماعات الإرهابية لجنود وضباط من الجيش الليبي في بنغازي ودرنة، وكذلك صور لعناصر الجماعات الإرهابية الذين أصيبوا وتم نقلهم إلى مصراتة ثم جوا للعلاج في تركيا، وهم من الأسماء المعروفة لنا ومن كبار القيادات. والتاورغي وكيل عن مجموعة من ضحايا الإرهاب في ليبيا، وأعد مذكرات وجمع أدلة على تورط قطر وتركيا في هذه العمليات، وسلمها لعدة جهات مسؤولة مثل جامعة الدول العربية والبرلمان العربي وغيرها من المؤسسات المعنية.

وقال إن الجيش الليبي يواجه الجماعات الإرهابية في معركته الأخيرة في طرابلس، وهذه الميليشيات مدعومة بشكل واضح وعلني من قطر وتركيا، بالعتاد والعدة ويتدخل الطيران والعسكريون الأتراك في الأراضي الليبية لمواجهة الجيش، وهذا يخالف القوانين والمعاهدات الدولية. وقد تم ضبط أكثر من سفينة مُحملة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات للجماعات الإرهابية قادمة من تركيا ليس فقط في ليبيا، ولكن في عدة دول مجاورة.

وأشار إلى أن تركيا أمعنت في دعم الإرهاب في كل مكان من خلال دعمها لجماعة أنصار الشريعة وداعش وبوكو حرام وأنصار بيت المقدس والجماعة الليبية المقاتلة، ولديها قاعدة لتدريب الإرهابيين.

وأضاف أن تركيا لها تاريخ طويل في الإرهاب في الوطن العربي وغيره، وقد قتلت في ليبيا 40 شيخاً من قبيلة «الجوازي» غدراً وتريد تمكين الإخوان.

الإرهاب القطري

ولفت التاورغي إلى أن التدخل القطري في ليبيا حدث منذ فبراير العام 2011، حيث تدخل الضباط القطريون في الأمور المتعلقة بالشأن الداخلي وأساءوا للشعب، وشاركوا في تعذيب وقتل واغتصاب النساء، مؤكداً عدم التهاون في حق أي ليبي.

وقال إنه يملك المستندات التي تؤكد تدريب جماعات إرهابية ليبية بدعم قطري، ومشاركة ضباط قطريين في تعذيب أبناء قبيلة تاورغا في سرت في سبتمبر 2011، وهو ما يعد جريمة حرب ضد مدنيين عزل.

وأشار إلى أن قطر تؤوي رؤوس الإخوان ومنهم القيادي المعروف بـ «الغيث»، وعبد الحكيم بلحاج رجل قطر الأول في ليبيا، وعلي الصلابي وسيط قطر إلى الميليشيات، ومنحت الجنسية القطرية للإرهابي الكبير أحمد الساعدي المكنى عبد العليم، بجانب عدد من الإرهابيين الأجانب على أرضها ومنحهم جوازات سفر لتسهيل تحركاتهم، وقد تم اعتقال إرهابيين في ليبيا يحملون جوازات سفر قطرية.

الأطماع في النفط

وأكد سراج الدين التاورغي، أن الهلال النفطي شهد العديد من الهجمات الإرهابية من ميليشيات مصراتة المدعومة تركياً وقطرياً، وتم حرق الخزانات والبنية التحتية مما تسبب في خسائر بالمليارات للدولة الليبية، لافتاً إلى أطماع النظام القطري للسيطرة على الغاز الليبي منذ فترة طويلة، وهو يدعم الآن الميليشيات الإرهابية في مصراتة والهاربين من داعش ومجلس شورى ثوار بني غازي وبقايا أنصار الشريعة ومجلس شورى ثوار درنة، لزعزعة الأوضاع والتخفيف من ضغط الجيش الليبي لتحرير طرابلس.

وأكد السياسي الليبي أن المعركة في طرابلس قاربت على الانتهاء بسيطرة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، وتطهير الأرض من المسلحين والأجانب الذين يتدخلون في شؤونها، ويسعون لتدمير مؤسساتها ونهب خيراتها، مؤكداً أن الجيش قاب قوسين أو أدنى من تحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية، بعد توجيه ضربات قاسية لهذه الجماعات.

مخطط التقسيم

وكشف التاورغي أن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت في الحصول على مقاعد في البرلمان فقاموا بانقلاب فجر ليبيا عام 2014، وتم تدمير مطار طرابلس وحرق 21 طائرة وخرج المطار من الخدمة حتى الآن منذ العملية الإرهابية التي قامت بها ميليشيات مصراتة بقيادة الإرهابيين صلاح بادي وفتحي باشاغا، ويسعى الإخوان إلى تقسيم ليبيا للسيطرة على جزء من الدولة.