كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفجار بموقع عسكري في كازاخستان يخلف مصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع انفجار بموقع عسكري في كازاخستان، أدى إلى وقوع أكثر من عشرة مصابين.

ذكر ذلك موقع تلفزيون الصين المركزي (CGTN)، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن الانفجار وقع بمستودع عسكري، جنوبي البلاد.

Advertisements

وأدى الانفجار إلى سقوط 11 مصابا، وفقا لما نقله التلفزيون الصيني، عن مسؤولين حكوميين في كازاخستان.

وذكر التلفزيون الصيني، أنه تم إعلان حالة الطوارئ، عقب الحادث، مشيرا إلى أن الموقع العسكري يقع بالقرب من مناطق سكنية.

وذكر الموقع التلفزيوني أنه تم إجلاء آلاف السكان المحليين في المناطق القريبة من الحادث، مشيرا إلى أن سببه مازال غير معروف.