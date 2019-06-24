كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو وابن زايد يناقشان التصدي للخطر الإيراني في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع ولي عهد أبو ظبي سُبل التصدي للخطر الإيراني في المنطقة، خلال لقاء جمعهما في أبو ظبي، حيث بدأ بومبيو اليوم زيارة رسمية.

نشر الحساب الرسمي للبعثة الأمريكية في الإمارات أنه "خلال لقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ناقش وزير الخارجية مايك بومبيو التصدي للخطر الإيراني في المنطقة".

ووصل بومبيو إلى العاصمة الإماراتية اليوم الاثنين بعد زيارة للسعودية.

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يأتي ذلك، في ظل ارتفاع حدة التوتر في المنطقة، بعد إسقاط إيران، الخميس الماضي، طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز.

وتؤكد طهران أن الطائرة اخترقت مجالها الجوي، الأمر الذي تنفيه واشنطن.

وردا على إسقاط الطائرة الأمريكية، أعدت واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغاها في اللحظات الأخيرة.