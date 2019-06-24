موازين.. عساف يُشيد بدور الملك في نصرة القضية الفلسطينية -فيديو

هنأ الفنان الفلسطيني مممد عساف المغرب بحلول الذكرى 20 لعيد العرش، مشيدا بمجهودات بالمغرب اتجاه القضية الفلسطينية، ومعتبرا أن المملكة بلد عظيم.
وقال عساف في جوابه على سؤال “اليوم24” في الندوة الصحفية الخاصة بمهرجان موازين، إن المغرب لم يقصر اتجاه القضية الفلسطينية، وترأس الملك محمد السادس للجنة القدس شيء عظيم، والشعب الفلسطيني يدرك ذلك.
وعن مدة حضور قضية بلده في أعماله الفنية، أضاف عساف أن الفن جزء من ثورة أي شعب، مشيرا إلى أنه يحي حفلات خيرية ببلاده ليدخل البهجة على شعبه، ودوره هو إيصال رسالة حب وسلام من الشعب الفلسطيني للعالم.
ويحي عساف الليلة، حفلا فنيا على منصة النهضة بموازين، للقاء جمهوره بالمغرب.
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