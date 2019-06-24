سكان الرباط يطالبون بالتسريع في تدشين المسبح الكبير وبأسعار تتناسب وقدرتهم الشرائية – فيديو

طالب عدد من سكان مدينة الرباط بالتسريع بتدشين المسبح الكبير، الذي شيد على ساحل البحر بمقاطعة يعقوب المنصور، وتحديد سعر تذكرة الدخول إليه مناسب للقدرة الشرائية للسكان، الذين أغلبهم من ذوي الدخل المحدود.

وفوجئ عدد كبير من المواطنين، الذين اصطحبوا أبناءهم للسباحة من مختلف أحياء المدينة، بأن المنشئة مغلقة، بعد أن كانت قد فتحت بشكل مجاني في وجه الرباطيين، خلال اليومين الماضيين، لكن مسؤولين في شركة الرباط للتهيئة، التي أنجزت المشروع، أكدوا في رد على سؤال “اليوم 24″، أن التدشين الرسمي للمسبح لم يحدد له موعد بعد، وأن فتحه خلال الأيام الماضية كان بغرض “التجريب”.

وجرى إنشاء أحواض سباحة مختلفة الأنواع، والأحجام بالمنشأة المذكورة لتكون بمحاذاة مياه المحيط الأطلسي، فيما لاتزال أشغال التصفية لم تكتمل في عدد من مرافقه الأخرى، لكن مواطنين طالبوا بالتسريع بإنهاء الورش، منبيهن إلى غياب فضاءات أخرى يتوجه إليها أبناؤهم خلال عطلة الصيف، التي انطلقت بالفعل لدى العديد منهم، خصوصا من أنهوا امتحاناتهم.

وكانت الجهات المشرفة على المسبح قد فتحت أبوابه في وجه المواطنين، خلال اليومين الماضيين بشكل مجاني، لكن سلوكات مخلة، وقع فيها مستفيدون، وثقتها مقاطع فيديو أثارت استياءً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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