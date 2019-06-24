الوداد يرغب في انتداب نجم أولمبيك آسفي

أبدى فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، اهتمامه بضم محمد المورابيط متوسط ميدان أولمبيك آسفي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعطى فوزي البنزرتي مدرب الوداد، الضوء الأخضر لمسؤولي الفريق، من أجل فتح باب المفاوضات مع نظرائهم في الأولمبيك، بغية التوصل لاتفاق يقضي بانتقال المورابيط إلى القلعة الحمراء.

وتألق اللاعب المذكور رفقة ممثل جهة عبدة هذا الموسم، حيث خاض 27 مباراة مع الفريق المسفيوي، مساهما بذلك في حلوله رابعا في الترتيب العام للبطولة الاحترافية.

ويسعى الفريق الأحمر لتعزيز تركيبته البشرية بانتداب لاعب القرش المسفيوي، في ظل الاستحقاقات التي تنتظر بطل المغرب الموسم القادم، إذ يشارك في أربع واجهات، فبالإضافة إلى مسابقتي البطولة، والكأس الوطنيتين، يصارع الوداد على كأس محمد السادس، ودوري أبطال إفريقيا.